محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كلابشة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، مشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدينة كلابشة بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 93 فدان بزيادة قدرها 41 فدان عن الحيز العمرانى فى عام 1996، فى خبر سار لأهالى محافظة أسوان فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.

وتصبح بذلك جميع مدن محافظة أسوان بإجمالى 10 مدن تم الإنتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجي لكل منها حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الحيز العمرانى لكافة المدن ، والقرى والتوابع.

حضر اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة كلابشة، غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً وسيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكذا على ياسين رئيس مدينة كلابشة.

وأشار "عطية"، إلى أن اعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كلابشة سيساهم فى تعدد الأنشطة التنموية ، مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية ، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتى من أبرزها إنشاء مستشفى مركزى ، بالإضافة إلى إقامة مركز خدمات متكامل يضم شهر عقارى وسجل مدنى ، مع مشروع استكمال تغطية المصرف النزاز ، مؤكداً على أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجى عقد جلسة استماع فى مارس الماضى مع ممثلين من أهالى مدينة كلابشة حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أى توصيات كانت مدرجة .



محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كلابشة (1)



محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كلابشة (2)



محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كلابشة (3)