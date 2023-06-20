مجازر المنوفية تضبط 1200 كيلو دواجن منتهية الصلاحية

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لمواجهة المخالفين والحد من ترويج السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية و دالدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وبرئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر .

شارك فى الحملة الدكتور محمد فتحى طبيب التفتيش بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة باسم ربيع وتم المرور على جميع أماكن تدول وبيع وحفظ اللحوم والأسماك بدائرة مركز شبين.

وتمكنت الحملة من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والدواجن وكابوريا منتهية الصلاحية، وأسماك مجهولة المصدر باجمالى اوزان 1200 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.