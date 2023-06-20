ماذا قال رئيس محكمة جنايات المنصورة لقاتل زوجته بعد الحكم بإعدامه؟

الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

وجه المستشار مجدي علي قاسم، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة ، كلمة للمدان بقتل زوجتة بقرية الدراكسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وذلك قبل النطق بالحكم، بعد تخلصه منها لرفضه زيارتها نجلهما السجين بسجن جمصة المركزي والإنفاق عليه.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لـ"ممدوح.م.ن.ع" مبيض محارة مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامه لتخلصه من زوجتة لطلبها زيارة نجلهم في السجن. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منيه النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وقال القاضي في كلمتة: تبدأ فصول هذه الواقعة ظهيرة اليوم السابق على الواقعة يوم 2022/6/28 حينما توجه المتهم "ممدوح" زوج المجنى عليها "صفاء" الى مركز شرطة منية النصر لتقديم بلاغ ضد الأخيرة يتهمها فيه بإهانته وسبه لرفضه الذهاب معها لزيارة نجلهما المسجون حاليا بسجن جمصة المركزي منذ عدة أشهر وكذا رفضه المساهمة في تكاليف هذه الزيارة.

واضاف رئيس المحكمة في كلمتة :"بعد عودتة عصر اليوم "يوم الواقعة" قام بالتعدي عليها بالضرب ثلاث مرات على مرات متفاوته ولوجود خلافات سابقة مستمرة لعدم انفاقه عليها وعلى أولادهما واضطرارها للعمل ببعض المنازل وبعض المهن المختلفة للإنفاق على نفسها وعلى اولادها، استقر تفكيره في هذا اليوم على وضع حد لهذه الخلافات وذلك بالتخلص منها وقتلها منذ أن تقدم بشكواه ضدها لمركز الشرطة وبيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وقطعة من القماش.

وواصل رئيس المحكمة كلمتة: وما أن ظفر بها صبيحة اليوم التالي في الساعة السادسة والنصف صباحاً وهي جالسة امام سلم الشقة المقيمين بها انتظاراً لقدوم نجليهما ومرافقيها لزيارة ابنهما المسجون حتى اغلق باب الشقة بالمفتاح على الصغيرين وكذا اغلق بوابة المنزل أيضا حتى لايهم أحد من ذوبها أو من الأهالي لنجدتها وانقاذها او تجد وسيلة للهروب منه ثم قام في البداية بمحاولة ذبحها بسكين التي اعدها لذلك وحال مقاومتها له طعنها بها في أماكن متفرقة من جسدها عدة طعنات ثم قام بمحاولة خنقها بقطعة القماش التي اعدها أيضاً لهذا الغرض ثم حاول كتم أنفاسها بكلتا يديه وحين لم تفلح معه كل هذه المحاولات حال مقاومتها له امسك براسها بكلتا يديه ورطمها بسلم المنزل بكل قوة عدة مرات وهي تستغيث بالكافة ولم يتركها إلا بعد أن تأكد من إزهاق روحها.

وتابع رئيس المحكمة كلماتة أن هذه الواقعة بكل ظروفها وملابساتها وكيفية حدوثها بها الكثير من البشائع تجرد فيها المتهم من كل المشاعر الإنسانية وتحول الى وحش غير أدمى انقض على فريستة بلا شفقة ولا رحمة ولا وازع من دين او خلق او ضمير وأمام أعين أولادهما الأطفال.

وقال القاضي:"رحم الله هذه السيدة المسكينة - رحم الله كل عزيز غادر هذه الدنيا امتدت اليه يد الغدر وترك خلفة قلوب تحترق لفراقه وتروي دموعهم تفاصيل الحكاية جهرة فسالت دموع القرم على الوجنات كالأنهار".

ووجه القاضي كلمتة للمتهم قائلًا:" لقد حق عليك العقاب لتسترد الفضيلة والقيم النبيلة اعتبارها والنفوس الموجوعة المكلومة سكينتها ، انه لحادث مؤلم في وقائعه ثقيل على النفس في تفاصيله ولن تمل المحكمة من الطواف حوله لوحشيته وقسوته على النفوس والقلوب.