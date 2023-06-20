كيف ارتفع عدد مشتركى الإنترنت عام 2022؟.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بعدد مشتركى الأنترنت وخطوط المحمول خلال هذه الفترة.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:



عدد مشتركى الانترنت

بلغ عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL نحو 10.5 مليون مشترك في يونيو 2022، مقابل 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة 10.7٪.

بلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 68.5 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 بنسبة زيادة بلغت 14.9٪.

بلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق USB Modem 2.1 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 3.2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34.5٪.

بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98.3 مليون خط في يونيو 2022، مقابل 98.6 مليون خط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0.3٪.

بلغ عدد السنترلات 1605 سنترال عام 2021/ 2022 مقابل 1199 سنترال عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة 33.9٪.

بلغت حمولة السنترالات 19.9 مليون خط عام 2021/ 2022 مقابل 23.3 مليون خط عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14.5٪.

بلغ عدد الخطوط الشغالة 12.2 مليون خط عام 2021/ 2022 مقابل 12.8 مليون خط عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4.5٪.

بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي 84 ألف خط عام 2021/ 2022 مقابل 94 ألف خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.5٪.

بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316.7 ألف خط عام 2021/2022، مقابل 407.5 ألف خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 22.3٪.

بلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6.4 مليون خط عام 2021/2022، مقابل 6.7 مليون خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 4.6٪.

بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021/ 2022 مقابل 262 خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 3.4٪.