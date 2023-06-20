فرحة 180حاج بكفر الشيخ بالتوجه لأداء فريضة الحج

كفر الشيخ- محمد سليمان

عبر 180 حاج من محافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بالتوجه، لمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، ومنها للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، خاصة أن منهم من تقدم لأداء فريضة الحج خلال 18 سنة كاملة، فحقق الله له أمنيته هذا العام، وغادر حجاج بيت الله محافظة كفر الشيخ ، مدينة كفر الشيخ، على فوجين أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء،

قالت زكية أحمد محمد المليجي، إنه لا تصدق نفسها أنها استقلت الاتوبيس وفي طريقها لمطار القاهرة، لتتوجه لأداء الفريضة، بعد 18 سنة، مؤكدة أنها انتظرت أدائها لفريضة الحج على مدار 18 سنة كاملة، وكل عام تتقدم لأداء فريضة الحج، ولم يصبها الدور، وكلما جاء وقت الحج ورأت الحجيج بمكة وعلى جبل عرفات تبكي وتناجي ربها أن ينعم عليها بفريضة الحج، مكافأة لنهاية حياتها.

وأضافت المليجي، لـ "اليوم السابع"، عندما سمعت بذكر اسمها من بين الفائزين بالقرعة سجدت لله شكراً، وعرفت أن الله أراد لها أن تؤدي الفريضة، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليهم نعمة الأمن.

وقال راضي سعيد أبو الخبر، الحمد لله، سيتحقق الحلم، لأداء الفريضة، وأنه برغم وجوده في الاتوبيس متجها لمطار القاهرة إلا أنه لايصدق أن بعد ساعات سيكون في الأراضي المقدسة، مؤكداً أنه سبق وأن تقدم لأداء فريضة 3 مرات في السنوات الماضية، وكان آخر المتقدمين في المسابقة، وعرف بفوزه بالقرعة أثناء صيامه في شهر رمضان المبارك.

وأكد محمد عبدالله عبدالرحمن، الحمد لله على اختيار الله له لأداء فريضة الحج هذا العام ،هو وزوجته، وسبق أن تقدم عدة مرات لأداء فريضة الحج ولم يكن له نصيب، ولكن عندما تقدم هو وزوجته ليؤدي فريضة الحج، فوجئ بفوزه وفوز زوجته بقرعة الحج، فعلمت أن الله أخر أدائه للفريضة لتشاركه زوجته في أدائها، مشيراً إلى أن زوجته فرحت بفوزها بالقرعة، ليحقق الله أملها في أداء الفريضة.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن حريصة على تقديم كل الخدمات لحجاج بيت الله، وأنه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتوفير كل احتياجات الحجاج ، مؤكداً أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180 حاجاً وحاجةً، منهم 107 سيدات، و77 رجال، بالإضافة إلى 3 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، مؤكداً أن عودة الحجاج بإذن الله تعالى ، يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

وقدَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته القلبية للحجاج، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التى تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونوا سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، مغادرة 180حاج، محافظة كفر الشيخ، متجهين لمطار القاهرة، لاستقلال الطائرة، ومنها للأراضي المقدسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأوصى اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، حجاج بيت الله، الدعاء لمصر، أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله، موجها تحية ودعوات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لهم بأن يتقبل الله حجهم، ويعودون بسلامة الله وآمنه لأرض الوطن، سالمين غانيمين، كما وجه اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، التحية، وأن يرعاهم ويعودوا إن الله لأسرهم بصحة جيدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مطالباً حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعياً المولى العلي القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله.



السيد مسلم وكيل وزارة التضامن



راضي سعيد أبو الخبر يعبر غن سعادته



سعادة حجاج كفر الشيخ بأداء الفريضة



سعادة مريم محمد بتوجهها لاداء الفريضة