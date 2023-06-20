عقوبة قاسية تنتظر 4 أشخاص نقبوا عن الآثار فى منطقة الدرب الأحمر.. اعرفها

كتب سليم على

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة للخارجين على القانون، وتمكنت من ضبط مالك ورشة و3 آخرين، لاتهامهم بتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر بالقاهرة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -

ينص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات لمرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه، والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

"1"ـ هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

"2" ـ أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .