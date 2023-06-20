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عضو بـ"ابدأ": نعمل على توفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:35 م
عضو بـ"ابدأ": نعمل على توفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية مبادرة ابدأ
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس خالد حسن عضو مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة، إن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية، متابعا: "أهدافنا واضحة ونعمل بشكل منظم ومخطط".

وأضاف عضو مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة، في تصريحات لبرنامج الحوار الوطنى، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "درسنا السوق بشكل جيد ودرسنا الفاتورة الاستيرادية لمصر والمنتجات التي نستوردها والمصنعين".

وتابع خالد حسن: "نستورد بحوالى أكثر من 70 مليار دولار منهم حوالى 20 مليار دولار منتجات يمكن أن نصنعها بمصر سواء مواد خام أو مستلزمات أو تعظيم مواد الخام الموجودة بمصر، ونعمل بشكل منهجى مع المصنعين في القطاعات الصناعية المشتركة".

 


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