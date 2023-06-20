طلاب الثانوية بأسوان عن امتحان اللغة الثانية: سهل ومباشر .. صور

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، ل"اليوم السابع"، عن سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، خاصة مادة اللغة الفرنسية وذلك نظرا لما تحتويه من أسئلة مباشرة وسهلة أبرزها القطعة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأسوان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالى 7779 طالباً وطالبة، موزعين على 26 لجنة على مستوى إدارات أسوان الخمس، وتوافد الطلاب على اللجان وتم توزيع زجاجات مياه عليهم قبل بدء الامتحان لتخفيف حدة درجات الحرارة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

واطمأن عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، من خلال جولته الميدانية اليوم بعدد من اللجان وكذلك غرفة العمليات المركزية بالمديرية، على حسن سير العملية الامتحانية بجميع اللجان.