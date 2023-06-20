طلاب الثانوية العامة بالأقصر سعداء بمستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأقصر – أحمد مرعى

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم بمستوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث خرجوا من اللجان وسط فرحة من الامتحان.



وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، تشديد أمني منذ الصباح الباكر، مع انتشار رجال الإسعاف أمام اللجان، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد أسئلة امتحان مادة اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة المقرر أداء الامتحان فيها، موضحة أنها تتضمن 31 سؤالا، منها سؤالين مقالي و29 اختيار من متعدد ومخصص للمادة 40 درجة 6 درجات منها للأسئلة المقالية و34 درجة للأسئلة الاختيارية، تتضمن اللغة الثانية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، وذلك لمدة ثلاث ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.



وتتواجد أمام اللجان قوات أمنية لتأمين اللجان ودعم الطلبة خلال وقت الإمتحان لحين خروجهم من اللجان، بجانب توفير سيارات الإسعاف بمحيط كافة اللجان لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للطلبة طوال وقت الإمتحان، وكذلك توفير كواشف حرارية ومعدنية لفحص الطلبة خلال توافدهم على اللجان لمنع دخول أية وسائل للغش.



ومن جانبه يتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تجهيز اللجان لخدمة الطلبة، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.



كما كشف الدكتور صبرى خالد، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنية لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، حيث التقى "تليفزيون اليوم السابع" الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، وأكد على إنه يؤدى أكثر من 7 آلاف طالب داخل 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بشعبتيها الأدبي والعلمى، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر المدينة لمتابعة أيام الامتحانات ورصد اللجان أولاً بأول.





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