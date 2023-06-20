اليوم السابع
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صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.05% بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:55 م
صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.05% بختام جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 21708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

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