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شون وصوامع المنيا تستقبل 456 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:55 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 456 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز توريد القمح - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 456 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، مشددا ًعلى الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 
وأكد المحافظ على استمرار عمليات المتابعة لتوريد محصول القمح وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 243 ألف فدان.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.
 

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