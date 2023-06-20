رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد افتتاح مقر الفرع الجديد بـ6 أكتوبر

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

أفتتح المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم فرع الهيئة الجديد في مدينة 6 أكتوبر والذى يعد صرحا قضائيا يقع على مساحة 3 آلاف متر ومكون من 5 طوابق تشمل جميع اقسام الهيئة المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة العدالة في مصر من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية، وكذا خطة وسعي هيئة قضايا الدولة لإنشاء وتطوير فروعها بعواصم والمحافظات والمدن الكبرى.

تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875، وهي هيئة قضائية مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وتقوم هيئة قضايا الدولة على على حماية الحق والمال العام، وقد اناط الدستور والقانون بها حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.