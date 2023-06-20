اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:44 ص
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رئيس جهاز "العاشر من رمضان": بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية فى مزاد علنى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:43 ص
رئيس جهاز "العاشر من رمضان": بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية فى مزاد علنى جهاز مدينة العاشر من رمضان
كتب أحمد حسن

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قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم عقد جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15 م2 : 44.82م2 ) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 78 بالحي 11 بالمدينة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.
 
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 4 محال تجارية، وتنوعت الأنشطة بين (كافتيريا - سوبرماركت – منظفات – ملابس)، وكذا بيع صيدلية بمساحة (44.82م٢) مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعاً.
 
واشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018  الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا إقامة الأسواق التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

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