رئيس جامعة المنوفية في يناقش المستجدات ويعرض إنجازات الجامعة خلال الشهر

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة وبحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

حيث تناول الإجتماع تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة إلي جانب متابعة سير العمل بالكليات وعرض إنجازات الجامعة خلال الشهر.

استهل القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبي الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحي المبارك.

كما وجه التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بقرب حلول ذكري ثورة 30 يونية كما وجه التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة.

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى الدكتور عصام عبد الحافظ بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعه بتكليفه قائما بعمل عميد كليه الإقتصاد المنزلي ، كما وجه الشكر إلي الدكتور شريف صبري العميد السابق، كما توجه بالتهنئة إلى الدكتور محمد صبري عمار بتكليفه قائما بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية وتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي السابق، كما توجه بالتهنئة الى الدكتورة رانيا عزمي لتكليفها قائما بعمل وكيل كلية الطب، والدكتورة رنا الهلباوي لتكليفها قائم بعمل وكيل كلية طب الأسنان.

واشار القاصد إلى زيارته لديوان عام المحافظة وتقديم التهنئة إلي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما تم بحث سبل التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين موجها الشكر لمحافظ المنوفية علي دعمه الدائم للجامعة ومشاركته في افتتاح توسعة مستشفي الأورام ومستشفي الطوارئ.

وأضاف رئيس الجامعة أنه نظرا لتزايد اعداد المترددين علي مستشفي الأورام فسيتم العمل في المرحلة القادمة علي زيادة أجهزة العلاج الإشعاعي إلي جانب السعي إلي إنشاء كلية جديدة أو معهد بحثي للأورام يمنح شهادات علمية بالتوازي مع إنشاء المبني الجديد لعلاج الأورام.

واحاط القاصد العمداء بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية الذي عقد بجامعة الشارقة بدوله الامارات العربيه المتحده تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة ،مشيدا بالتطور الذي تشهده جامعة الشارقة رغم حداثة عمرها ، مضيفا ان المشاركة في المؤتمر أثمرت عن عقد العديد من اللقاءات برؤساء الجامعات الروسية لعمل شراكات في العديد من المجالات.

وأكد رئيس الجامعة على أن أعمال الإمتحانات كانت تسير في جو من الهدوء حيث تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة وتم متابعة توفير الإحتياجات اللازمة من النت فائق السرعة وتواجد الفنيين والمهندسين لحل أي مشكلة خلال الامتحانات ، كما تفقد سير العمل بوحده تكنولوجيا المعلومات والقياس والتقويم وكليتي الأسنان والآداب واشاد بانتظام العمل بهما.

وأشاد القاصد خلال الإجتماع بالجهود التي بذلت من أعمال صيانة المجمع الأولمبي للرياضات المائية والتجهيزات التي تمت به وأكد على قرب افتتاحه لإستقبال المتدربين من الجمهور والطلاب وتوجه بالشكر كل من ساهم في تنفيذ اعمال الصيانة.

وأكد القاصد على ضروره وضع خطة شاملة لأعمال الصيانة خلال الأجازة الصيفية تشمل المدرجات المدن الجامعية والمطاعم والحمامات والمنشات .ووجه العمداء بضرورة البدء في وضع خريطة واضحة للعام الدراسي الجديد.

واشار رئيس الجامعه إلى حضوره جلسة المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث حيث تمت فيها الموافقة على إنشاء مكتب العلاقات الدوليه ومكتب الإبتكار البحثي ومكتب التصنيف الدولي ومكتب النشر بجامعة المنوفية.

واحاط العمداء علما باستقبال اللجنة الفنية الموحدة المكلفة من وزارة التعليم العالي المشكله من الأساتذة المتخصصين في البرامج التي سوف تبدا الدراسه بها بالجامعه الأهلية العام الدراسي القادم وذلك لفحص ومعاينه الإمكانات المادية والبشرية ببرامج الطب وجراحة الأسنان وبرامج ذكاء الآلة وعلوم الحاسبات بكليه علوم الحاسوب وذكاء الاصطناعي وببرنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقيه وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج الصيدلة اللغه الانجليزية، والترجمة التخصصية بكليه العلوم الإنسانية والاجتماعية وبرنامج بكالوريوس الطب البيطري وتحديد الأعداد التي تقبل بها سنويا، مشيرا إلي انه تمت الموافقة علي بدء الدراسة بهذه البرامج العام الدراسي الجديد.

هذا وقد تقدم القاصد بالتهنئه للكليات الفائزه في مسابقة التميز البيئي للفصل الدراسي الثاني حيث جاء في المركز الأول كلية الهندسة الإلكترونية، وفي المركز الثاني كلية التربية وفي المركز الثالث كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفي المركز الرابع كلية الهندسة.