ختام فعاليات مبادرة وطن واحد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت مساء اليوم بمدينة العريش فعاليات وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حضور ختامي بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء من بين فعاليات المبادرة.

وشارك وزير الشباب والرياضة وكامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية في توزيع توزيع الجوائز وتكريم عدد من الرموز السيناوية والقائمين على البطولة.

وانطلقت بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم بمدينة العريش أمس وذلك ضمن مبادرة وطن واحد وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وانطلقت الفعاليات بإقامة بطولة الدومينو والطاولة بالعريش بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات بينهم 100 من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

تضمنت فعاليات ختام مبادرة وطن واحد حفل فني احياه الفنان حميد الشاعري والفنان هشام عباس وعرض مسرحية "جريمة فى المعادى"، للفنان أشرف عبد الباقي، علي مسرح قصر ثقافة العريش .