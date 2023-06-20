خالد صفوت يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الأطباء الشرقية وأيمن سالم لنقيب مصر

الشرقية فتحية الديب

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد التصفى لنقابة الأطباء بالشرقية برئاسة الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة وعضوية الدكتورة وسام عبد المنعم والدكتور عمر خشبة وابراهيم سمير خليل مدير النقابة ستة طلبات منها طلب على مقعد النقيب العام للنقابة العامة وطلب على مقعد نقيب اطباء الشرقية وطلبان لفوق السن وطلبان اخران لتحت السن.

كانت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية قد فتحت باب تلقي طلبات الترشح للتجديد النصفي بمقر نقابة الأطباء بالشرقية من اليوم الثلاثاء 20 يونيو وحتى يوم الجمعة30 يونيو من التاسعه صباحا وحتى التاسعة مساء على أن تجرى الإنتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر

يشار إلى أن المقاعد التى ستجرى عليها الإنتخابات هى مقعد النقيب ومقعدان فوق15 سنة قيد نقابى ومقعدان تحت 15 سنة قيد نقابى.

وتلقت اللجنة تلقت فى اليوم الأول وحتى الآن أوراق ترشح كل من الدكتور أيمن سالم عضو النقابة العامة للاطباء بمصر على منصب النقيب العام والدكتور خالد صفوت الأستاذ بكلية الطب بقسم الجراحة رئيس أقسام الجراحة والنقيب الحالى للنقابة لمنصب النقيب، كما تلقت أوراق ترشح كل من: الدكتور أشرف سليمان، والدكتور محمود محجوب لفوق السن، فيما أعلنت الدكتورة نهلة الجمال، الترشح لفوق السن، والدكتور وليد الشاذلى والدكتورة مريم عاطف أصغر مرشحة لمقعد لتحت السن.

يذكر أن الدكتور خالد صفوت تخرج في كلية الطب عام 1983 وتدرج بعدها حتى وصل إلى أستاذ بكلية الطب بقسم الجراحة وكان آخر المناصب التي تقلدها رئيسا لأقسام الجراحة أيضًا كان قد فاز بمنصب نقيب الاطباء بالشرقية بعد فوز النقيب السابق بعضوية النقابة العامة.



الدكتور خالد صفوت (1)