اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جهود أمنية في خدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة (صور)

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:00 م
جهود أمنية في خدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة (صور) الأمن في خدمة الحجاج
رسالة المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى
 
ينعم ضيوف الرحمن بأجواء آمنة بالأراضي المقدسة، حيث يقدم رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهود كبيرة ومتميزة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام لحفظ الأمن ومتابعة الأعمال التنظيمية والإرشادية، وإدارة حركة الحشود أثناء وبعد الصلوات.
 
وتوثق صور جانباً من جهود أفراد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجد الحرام أثناء مباشرتهم للعمل الميداني، كما يقدم العنصر النسائي دوراً بارزاً في خدمة قاصدات المسجد الحرام والحفاظ على الحالة الأمنية، وتقديم الخدمات الإنسانية والتوعوية على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، وكاميرات مراقبة رقمية، تدار من غرفة العمليات الخاصة بالقوات ، لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة  والمدينة المنورة.
 
الأمن في خدمة الحجاج (1)
الأمن في خدمة الحجاج

الأمن في خدمة الحجاج (2)
الأمن في خدمة الحجاج

الأمن في خدمة الحجاج (3)
الأمن السعودى

 


الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة