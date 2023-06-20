تفتيش الطلاب للكشف عن أدوات الغش قبل دخول الامتحان بالغربية..فيديو وصور

الغربية مصطفى عادل

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية ابوابها لدخول الطلاب لاداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.

وخضع الطلاب للتفتيش الذاتي اليدوي وباستخدام اجهزة الكشف عن المعادن للكشف عن اي أداة أو وسيلة قد تستخدم في عمليات الغش.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالغربية المطهرات على بوابات اللجان لتعقيم الطلاب باستخدام الكحول قبل عمليات الدخول، ورفض الملاحظون دخول أي اوراق أو كتب للجان.

كان الطلاب قد توافدوا على اللجان في الثامنة صباح واصطحب اولياء الأمور ابنائهم للجان وحرص الطلاب على إجراء المراجعات قبل الدخول لأداء الامتحان.



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