تفاصيل بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة.. إنفوجراف

طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي غدا الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل بداية فصل الصيف ويوم الانقلاب الصيفى ، كما يلى :
_ يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية
_ يبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
_ بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل
_ يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي)
_ يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
_ يوم الانقلاب الصيفي 21 يونية يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي
_ يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .
_ يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن
بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة
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