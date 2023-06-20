اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:00 م
تفاصيل بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة.. إنفوجراف بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي غدا الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل بداية فصل الصيف ويوم الانقلاب الصيفى ، كما يلى : 
 
 
_ يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية
 
_ يبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
_  بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل
 
 
_ يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) 
 
 
_ يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
 
 
_  يوم الانقلاب الصيفي 21 يونية يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي
 
_ يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .
 
_  يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن 
 
 
 
بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة
بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة
 

الارصاد

فصل الصيف

سمات فصل الصيف

طقس الصيف

بدايه فصل الصيف

الانقلاب الصيفى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أسبوعان على بداية الصيف.. الكرة الأرضية تترقب بداية الانقلاب الصيفى 21 يونيو .. الفصل الحار يستمر 93 يوما .. البحوث الفلكية: طول النهار 14 ساعة.. والشمس لا تغرب فى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:00 م

سماء يونيو تتلألأ للناظرين.. بدر ذو القعدة يزين السماء اليوم ويطلق عليه قمر العسل.. القمر يقترن بزحل والمشترى وعطارد فى مشاهد بديعة خلال الشهر.. ولا يفوتكم 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م

كل ما تريد معرفته عن الانقلاب الصيفى وموعد بداية فصل الصيف × 10 معلومات

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:00 م

محبو الشتاء يودعونه.. الربيع يبدأ الإثنين المقبل ومدته 92 يوما.. النهار والليل يتساويان فى أول أيامه.. 4 نوات تتخلل الفصل أبرزها برد العجوزة والخماسين.. والانقلاب الصيفى يبدأ 21 يونيو

الخميس، 16 مارس 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة