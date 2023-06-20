"تعليم بالإسماعيلية" تكرم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى فى مسابقات الاقتصاد المنزلى

الإسماعيلية- صبرى غانم

كرم الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12 طالبة حصلن علي المراكز الأولي بمحافظه الإسماعيلية في مسابقات الوزارة التابعة لنشاط الاقتصاد المنزلي وذلك بحضور ولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية.

و قد تم تصعيد الفائزين جمهوري لمسابقة وزارة التربية والتعليم والمسابقات هي مسابقة أجمل منتج للمولد النبوي الشريف ومسابقة أجمل منتج عن نصر اكتوبر ومسابقة افصل بحث عن التغيرات المناخية ومسابقة افضل بحث عن التغيرات المناخية.

وقد حصلت ثلاث طالبات علي مركز جمهورية المركز أول مكرر جمهوري في مسابقة المولد النبوي للمرحلة الثانوية والمركز الثاني جمهوري في مسابقة افضل بحث عن التغيرات المناخية والمركز الثالث جمهوري في مسابقة أجمل منتج عن التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف منى الموجه العام لتوجيه الاقتصاد المنزلي.