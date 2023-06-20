اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بالإسماعيلية" تكرم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى فى مسابقات الاقتصاد المنزلى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:33 م
"تعليم بالإسماعيلية" تكرم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى فى مسابقات الاقتصاد المنزلى الطالبات المكرمات
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء  12 طالبة حصلن علي المراكز الأولي بمحافظه الإسماعيلية في مسابقات الوزارة  التابعة لنشاط الاقتصاد المنزلي وذلك بحضور  ولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية.
 
و قد تم تصعيد الفائزين جمهوري لمسابقة وزارة التربية والتعليم والمسابقات هي  مسابقة أجمل منتج للمولد  النبوي الشريف ومسابقة أجمل منتج عن نصر اكتوبر ومسابقة افصل بحث عن التغيرات المناخية ومسابقة افضل بحث عن التغيرات المناخية.
 
وقد حصلت ثلاث طالبات علي مركز جمهورية المركز أول مكرر جمهوري في مسابقة المولد النبوي للمرحلة الثانوية والمركز الثاني جمهوري في مسابقة افضل بحث عن التغيرات المناخية والمركز الثالث جمهوري في مسابقة أجمل منتج عن التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف منى الموجه العام لتوجيه الاقتصاد المنزلي.
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (1)
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (1)

تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (2)
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (2)

تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (3)
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (3)

تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (4)
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (4)

تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (5)
تكريم 12 طالبة حصدن المراكز الأولى في مسابقات الاقتصاد المنزلي (5)

 


الاسماعيلية

التغيرات المناخية

تعليم الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة