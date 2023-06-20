تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي 2024/2023 ، بمدرستى ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين، والسيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات).
شروط الإلتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين:
- أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي .
- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )
- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)
يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى يوم الأحد 2023 /7 /30
شروط الإلتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات :
- أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي .
- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )
- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)
يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023 /7 /16 حتى يوم الأحد 2023 /7/ 30
يتم القبول بالمرحلة الثانوية
( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)
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