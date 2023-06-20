تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي 2024/2023 ، بمدرستى ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين، والسيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات).

شروط الإلتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين:

- أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي .

- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )

- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)

يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى يوم الأحد 2023 /7 /30

شروط الإلتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات :

- أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي .

- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )

- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)

يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023 /7 /16 حتى يوم الأحد 2023 /7/ 30

يتم القبول بالمرحلة الثانوية

( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)