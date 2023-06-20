اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:11 م
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تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:00 م
تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، والتى تتضمن: ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.
 
ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من أمس  الثلاثاء المقبل 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وتتلقى اللجنة الانتخابية طلبات الترشح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية .
 
ومن المقرر أن يتم إعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي أن يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو القادم ، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت  22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس  10 أغسطس 2023م، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية.

نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء



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