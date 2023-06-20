بيطرى الجيزة: ذبح 3603 رأس ماشية بمجازر المحافظة خلال 3 أيام

كتبت - مرام محمد

كشف مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بالمجازر الحكومية على مستوى المحافظة، في الفترة من يوم السبت الموافق 17 يونيو وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الحالي.

وأكدت المديرية أن مجازر المحافظة الحكومية وعددها 21 مجزر استقبلت منذ يوم السبت الماضي وخلال 3 أيام، 3603 رأس ماشية، وذلك تحت إشراف طبي وبيطري متكامل.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة، والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأشارت المديرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأكدت توفير وتأمين الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وإجراء الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، فضلا عن تزويدها بأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية وهيئة النظافة للمرور والمتابعة ورفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعلن فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.