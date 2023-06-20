بروتوكول تعاون بين جامعىتى المنوفية وبنها لتفعيل التبادل الطلابي

المنوفية - محمود شاكر

وقع اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مع نظيره الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بروتوكول تعاون لتفعيل التبادل الطلابي لكلية التربية النوعية بالمنوفية وبنها.

وقال القاصد، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون والتبادل الطلابي المستمر بين الجامعات، وقد جاء هذا البروتوكول لتفعيل التبادل الطلابي بين نوعية المنوفية وبنها اعتبارًا من الفصل الدراسي الصيفي للعام 2022/2023 في المقررات Elective Courses والقرارات الأساسية والتدريب الصيفي للأنشطة العلمية والطلابية، على أن يتم احتساب الدرجات والساعات المتبادلة عند التخرج.

حضر فعاليات التوقيع الدكتور محمد زيدان عبد الحميد عميد نوعية المنوفية والدكتور محمد ابراهيم عبد الحميد عميد نوعية بنها والدكتورة هيام مصطفى عبد الله منسق البروتوكول بنوعية المنوفية والدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح منسق البروتوكول بنوعية بنها.