بدء توافد طلاب الثانوية بالمنوفية على لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية. بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، على لجان الامتحانات والبالغ عددها 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لاستقبال 37 ألف 179 طالب وطالبة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتى تشمل

وأعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أن 37 ألف و 179 طالب وطالبة يؤدون اليوم إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أن 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لإستقبال 37 ألف 179 طالب وطالبة .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان

الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .