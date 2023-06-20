اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بذكرى الاعتراف بالأرشيد ياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد قديسا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:07 م
الكنيسة تحتفل بذكرى الاعتراف بالأرشيد ياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد قديسا الأرشيدياكون حبيب جرجس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى اعترف المجمع المقدس بالأرشيدياكون حبيب جرجس منشأ مدارس الأحد قديسا، حيث أنشائها سنة 1918 ، من أجل تعويض النقص الذى يعانيه الطلبة الأقباط فى دراسة مادة الدين فى المدارس الأميرية وبعض المدارس الأهلية.

وحددت اللجنة العُليا لمدارس الأحد هدفها الذى تركز فى خلق جيلٍ محبٍ للكتاب المقدس والحياة الكنسية والسلوك المسيحي بروح وطني، مع الاهتمام بالرحلات الدينية والخلوات الروحية، وتقدمت مدارس الأحد فصار لها فى سنة 20 فرعًا بالقاهرة، منهم 18 بالوجه البحرى، و44 بالوجه القبلى، 30 بالسودان.

وفى عهد البابا كيرلس السادس رسم الأنبا شنودة أول أسقف على المعاهد الدينية والتربية الكنسية، وباختياره بابا للإسكندرية بقي أيضًا مسئولًا عن هذه الأسقفية.

ويُعْتَبَر القديس حبيب جرجس المؤسس الحقيقي للإكليريكية فى عصرها الحاضر، فهو الذي اشترى لها الأرض وأسَّس لها المباني فى منطقة "مهمشة"، وأعد القسم الداخلى لمبيت الطلبة، أنشأ الإكليريكية في 29 نوفمبر 1893 م. والتحق بها وصار الواعظ الأول ومدرس اللاهوت بالكلية في الربع الأول من القرن العشرين. وتسلم نِظارتها سنة 1918 إلى نياحته سنة 1951.

وأنشأ كذلك القِسْم الليلى الجامعى سنة 1946 م. وكان أول أستاذ لعلم اللاهوت في الكلية الإكليريكية، وتولى التدريس لزملائه وهو طالب.

 


مدارس الاحد

الارشيدياكون حبيب جرجس

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى



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