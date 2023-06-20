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الكنيسة تحتفل بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 25 يونيو الجارى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:00 م
الكنيسة تحتفل بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 25 يونيو الجارى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة يوم 25 يونيو الجارى، بالذكرى الـ 55 لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في عهد البابا كيرلس السادس والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

 

واصطحب الرئيس عبدالناصر وفدًا يتكون من حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية، وأنور السادات رئيس مجلس الأمة، وبحضور قداسة البابا كيرلس السادس وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وضيوف قداسة البابا من أنحاء العالم من ممثلى كنائس العالم من نيوزيلندا والهند جنوبا إلى الدنمارك والهند شمالا ومن اليابان والفيليبين والاتحاد السوفيتى شرقا إلى كندا وأمريكا غربا.

 

وقام بتصميم بناء الكاتدرائية الجديدة المهندسان عوض كامل وسليم كامل فهمى، ونفّذ التصميم الإنشائى الدكتور ميشيل باخوم، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" الكاتدرائية المصمّمة على هيئة صليب، ووضع الرئيس جمال عبدالناصر حجر الأساس لها عام 1965، قبل أن يفتتحها فى عام 1968.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا كيرلس السادس

افتتاح الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه



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