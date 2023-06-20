اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على ألف و766 مريضا فى قافلة علاجية بقرية الحفير بالدقهلية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:27 م
الكشف على ألف و766 مريضا فى قافلة علاجية بقرية الحفير بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين  18 ، 19 يونيو 2023 في قرية الحفير مركز بلقاس  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 
حيث تم توقيع الكشف على 1766 مريضاً، وضمت  11 عيادة  منهم  5 عيادات متنقلة: (  2 اطفال   - رمد - نساء-  تنظيم اسرة ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة 299، أطفال 353، جراحة  188،أنف وأذن  205، عظام  251، جلدية 112، رمد  196، نسا وتنظيم أسرة  162
 
كما تم إجراء عدد  443 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  137 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 109 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 100 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 22 قراراً  للعلاج على نفقة دولة 
 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 46  ندوة تثقيفية ، و  135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
 

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

قوافل علاجية

قوافل طبية

مبادرات رئاسية

بلقاس

الحفير

العلاج المجاني

علاج علي نفقة الدولة

قوافل طبية مجانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة