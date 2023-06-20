الكشف على ألف و766 مريضا فى قافلة علاجية بقرية الحفير بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين 18 ، 19 يونيو 2023 في قرية الحفير مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1766 مريضاً، وضمت 11 عيادة منهم 5 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال - رمد - نساء- تنظيم اسرة ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 299، أطفال 353، جراحة 188،أنف وأذن 205، عظام 251، جلدية 112، رمد 196، نسا وتنظيم أسرة 162

كما تم إجراء عدد 443 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 137 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 109 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 100 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة دولة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 46 ندوة تثقيفية ، و 135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم