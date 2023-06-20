الصحة: تغير المناخ فى الفترة من عام 2030 لـ2050 نحو 250 ألف حالة وفاة كل عام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من المتوقع أن يسبب تغير المناخ في الفترة من عام 2030 إلى عام 2050 نحو 250,000 وفاة كل عام، عالميًا بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وكشفت وزارة الصحة والسكان تأثيرات التغيرات المناخية على الصحية العامة للمواطنين وقالت التغيرات المناخية أكبر تهديد عرفته البشرية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التغيرات المناخية أكبر تهديد للصحة عرفته البشرية؛ حيث يؤثر على الصحة العامة بعدة طرق منها، التسبب في الوفاة، والإصابة ببعض الأمراض؛ نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى التغيرات المناخية لها تسهم في زيادة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة بالأغذية، ومشاكل الصحة النفسية، والأمراض المنقولة بالأغذية والمياه والنواقل، إلى جانب تأثير الفيضانات وموجات الحر على الانتقال والإصابة ببعض الأمراض.