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السجن 7 سنوات لمتهم بترويج وتعاطى الهيروين فى مدينة نصر

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:39 م
السجن 7 سنوات لمتهم بترويج وتعاطى الهيروين فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل على خلفية اتهامه بتعاطي جوهر مخدر الهيروين.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20090 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم  بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، أحرز بقصديّ الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم داخل سيارته حال استنشاقه لمسحوق الهيروين المخدر، مستخدمًا عملة ورقية من فئة الجنيه الواحد، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 11 لفافة ورقية من ذات المخدر.

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