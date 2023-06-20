اليوم السابع
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الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:22 ص
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان.. صور الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان
كتبت أسماء نصار

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استقبل الحجر الزراعي المصرى فريق فني عماني للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية، حيث قام فريق من وحدة الصحة النباتية بمرافقة الوفد في زيارات ميدانية للمشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة في المشاتل المصرية لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.
 
و أشاد الوفد بجودة الشتلات المصرية وبنظام الرقابة والاعتماد المتبع للمشاتل، فى اطار تبادل الخبرات بين مصر وعمان في هذا المجال حرصًا على رفع كفاءة قطاع صحة النبات في البلدين.
 
وقال أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة ان هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى التعاون المثمر في مجالات مختلفة، وبما يتماشى مع المصالح المتبادلة للجانبين.
 
 وأضاف أن الزيارة تؤكد على أهمية متابعة السياسات والإجراءات في قطاع الصحة النباتية والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي.
 
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 1
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 2
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 3
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 4
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 5
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 6
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان 

الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان
الحجر الزراعى يستقبل فريق فنى من عمان

 


عمان الحجر الزراعى

الصحة النباتية

التعاون الدولى



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