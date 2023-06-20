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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة الائمة بالأوقاف

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:55 م
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة الائمة بالأوقاف الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
ومن المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من 4 إلى 13 يوليو المقبل.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الاوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و 3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.
 
 

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