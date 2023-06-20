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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء المصريين والأجانب

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:28 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء المصريين والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 18044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3314 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 21854 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7551  نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 5292 نقطة.

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