البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 18044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3314 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 21854 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7551 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 5292 نقطة.