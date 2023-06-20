الأنبا إرميا يوضح وصية البابا كيرلس السادس.. اقرأ التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية على الكرسي الباباوى، ومنحة لقب القديس، وذلك بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2013.

ويروى الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى، خلال إحدى عظاته أن القديس البابا كيرلس السادس مازال جسده كما هو قائلا إنه كتب وصية قبل وفاته، وحينما انعقد المجمع وصلوا عليه دفنوه فى مذبح تحت الكاتدرائية وهذا المكان مدفون فيه البابا أثناسيوس الرسولى وفى يوم من الأيام فتحوا القلاية وجدوا وصيته بأنه يطالب بدفنه بدير مارمينا العجائبى وكان الدير بإمكانيات محدودة، الأمر الذى دفع المجمع المقدس للانعقاد وأختاروا أن يدفنوه فى دير مارمينا العجائبى.

وأشار إلى أن المجمع المقدس أشار إلى نقله فى عيد مارمينا وكلف البابا شنودة الثالث الدكتور يوسف منصور رئيس الشمامسة أن يأخذ رفاته ويسافروا به إلى الدير وهذا ما كان يتصوره قداسة البابا، وروى رئيس الشمامسة أنه عند نقل الجسد وجدوا الصندوق ثقيل وحينما فتحوه وجدوا الجسد كما هو سليم فجاء بعربة نقل موتى ليضع بها الصندوق وخرج من الأنبا رويس ووصل إلى ميدان رمسيس وهناك تعطلت السيارة وتوقفت وخرجت البطريركية في الأزبكية وأخذوا جسد البابا كيرلس السادس إلى البطريركية ووقتها دقت أجراس الكنيسة وبعدها جاوا بسيارة أخرى وأخذوه إلى الدير ووقتها كان هناك سقوط شديد للأمطار وفؤجى الرهبان بأن قداسة البابا كيرلس جاء كما هو بالصندوق وأكتشفوا أن جسده سليم لم يتحلل بعد.