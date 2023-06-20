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اعترافات لص متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكى: أسرقهم بأسلوب المغافلة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:00 ص
اعترافات لص متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكى: أسرقهم بأسلوب المغافلة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة المواطنين في منطقة الموسكى، أقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته (خاتم ذهب – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اشترى المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

 


سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

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