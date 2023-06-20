إصابة 17 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 17 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة 15 مايو ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 17 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.