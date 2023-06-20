اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 17 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى 15 مايو

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:19 م
إصابة 17 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى 15 مايو إسعاف_ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 17 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة 15 مايو ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.
 
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 17 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

أمن القاهرة

حادث مرورى

الطريق الصحراوى انقلاب ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة