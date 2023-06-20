"أميك": بيع 12 ألفا و330 سيارة خلال الربع الأول من العام الجارى

كتبت : أماني سمير

ذكر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات "الملاكي" خلال الأشهر الثلاث الأول من 2023، سجلت نحو 12.330 سيارة مقابل 55.532 سيارة في الفترة ذاتها من العام 2022 .

ليسجل انخفاض كبير يصل إلى 43.000 سيارة تقريبا، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع للمبيعات إلى الربع الثاني من 2023، خاصة باستمرار مسببات الأزمة عالميا والممتدة منذ عام نتيجة التضخم العالمي ونقص الشرائح الإلكترونية وقلة الإنتاج عالميا بسبب أزمات الطاقة المتكررة، والتي أدت في النهاية إلي نقص المعروض بشكل ملحوظ .