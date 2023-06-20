أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية، بأن يشهد غد الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى الضريبة على الدخل والدمغة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى.

ونشرت الجريدة الرسمية القانونيين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

الرئيس السيسى يؤكد الاهتمام بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى فى التعدين



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً، على النحو الذي يتيح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدداً من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات "بيرتون"، و"مينيرالي اندستريالي"، وشركة BSM، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، و "شريف الغريب" رئيس شركة "الشريف براند جروب"، بالإضافة إلى السفير "ميكيلي كواروني" سفير إيطاليا بالقاهرة.

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين



الهيئة الوطنية للانتخابات .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 248 لسنة 2023، بأن يستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب، لكل من:

من محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

ومن مجلس الدولة، المستشار مراد فكرى هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا بالمجلس.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل 4 مستوطنين فى عملية إطلاق نار شمال رام الله



أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية 15جنيها وعيار 21 يسجل 2165 جنيها للجرام



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت كافة الاعيرة المتداولة في السوق هبوط 15 جنيها للمرة الثانية علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2165 جنيها .

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 يسجل 2474 جنيها.

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1856 جنيها .

الجنيه الذهب 17320 جنيها.

القومى للأجور: 3000 جنيه حدا أدنى للعاملين بالقطاع الخاص من يوليو المقبل قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم. وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع ، حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال..وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.





إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.





أسعار الذهب تواصل التراجع فى تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 2180 جنيها



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات وذلك علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2180 جنيها .

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 2491 جنيها.

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها .

الجنيه الذهب 17440 جنيها





البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ غدا الساعة 5:59 مساء بتوقيت القاهرة



كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.





وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أى إجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها



تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب بها 362 طالبا وطالبة، منهم 72 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و117 طالبا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و27 طالبا وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.





وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية



أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.





قلعة قايتباى تبدأ حظر شراء تذاكر الدخول نقدا والتحصيل بالبطاقات البنكية فقط





أعلنت منطقة آثار الإسكندرية برئاسة محمد متولى ، عن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي بدءاً من اليوم ، باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي.

وأسعار التذاكر هى ، سعر التذكرة للمصريين والعرب 60 جنيها مصريا، الطلاب المصريين والعرب 30 جنيها مصريا، السائحون الأجانب 100 جنيه مصرى، الطالب الأجنبي 30 جنيها مصريا.

وتعد قلعة قايتباى من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهي مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية خلال موسم الإجازات وفصل الصيف، فهى أكبر أثر إسلامى بالمحافظة، وتستعد إدارة آثار الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال الأفواج السياحية خلال فصل الصيف القادم لتظهر القلعة بالمظهر الحضارى اللائق بالمنطقة الأثرية.