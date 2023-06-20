أخبار مصر.. القومى للأجور: 3000 جنيه حدا أدنى للعاملين بالقطاع الخاص من يوليو المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم. وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع ، حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال..وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

أسعار الذهب تواصل التراجع فى تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 2180 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات وذلك علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2180 جنيها .

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 2491 جنيها.

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها .

الجنيه الذهب 17440 جنيها

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ غدا الساعة 5:59 مساء بتوقيت القاهرة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أى إجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب بها 362 طالبا وطالبة، منهم 72 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و117 طالبا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و27 طالبا وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة.

وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

رضا بين طلاب الثانوية العامة بمستوى امتحان اللغة الألمانية.. فيديو وصور

أنهى، قبل قليل، طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث عبر طلاب لجان مدرسة قصر الدوبارة بمحافظة القاهرة، عن رضاهم لمستوى امتحان اللغة الألمانية .

وقالت إحدى الطالبات: الحمد لله الامتحان كان كويس والوقت كان كافيا .

ووجه المسئولين على اللجنة الطلاب بسرعة الدخول وترك الموبايل مع ذويهم ، قائلين : اللى معاها موبايل تسيبوا مع والدتها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حصر دقيق لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وسوف يتم تزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد فى كل لغة دون عجز.