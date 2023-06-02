1057 مواطنا يستفيدون من قافلة الصحة الطبية الشاملة بقرية المسيرى بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية المسيرى بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها 1057 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وتم استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، إلى جانب إجراء 408 تحاليل معملية وفحوص 37 حالة بالأشعة و 28 حالة أخرى بالسونار.
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