هذه الحاﻻت يجب على المشترك تبليغ شركة توزيع الكهرباء.. تعرف عليها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الحالات التى يجب على المشترك فيها تبليغ شركة الكهرباء عليها، بهدف توعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، و يوضح هذا المنشور الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهى كالاتي:
1-حدوث عطل أو ماس في العداد.
2-زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.
3-فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلي الى تجارى او العكس.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
هذه الحاﻻت يجب على المشترك تبليغ شركة توزيع الكهرباء.. تعرف عليهاالجمعة، 02 يونيو 2023 06:00 ص
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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الحالات التى يجب على المشترك فيها تبليغ شركة الكهرباء عليها، بهدف توعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، و يوضح هذا المنشور الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهى كالاتي:
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