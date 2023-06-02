مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة في حملة رفع مخلفات المقابر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

دعت رئاسة مركز و مدينة برج العرب في الإسكندرية، برئاسة اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، أهالى برج العرب المشاركة "أدوات أو أفراد " في الحملة المكبرة لإزالة المخلفات بمقابر سيدي محمود ببرج العرب القديم.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب عبر الصفحة الرسمية للمركز، خلال منشور علي الصفحة، أن يوم الجمعة القادم الموافق 2023/6/2 ،سوف يتم شن حملة لإزالة المخلفات بمقابر سيدي محمود، وذلك من الساعة العاشرة صباحا .

وعلي صعيد آخر ،أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول واظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر مايو الجارى قد بلغت نحو 100 ألف طن ، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 4 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وأسفرت الحملات عن تحرير 81 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق (اسماعيل صبري، وسيدي جابر، والبيطاش،ومحور المحمودية)،وبلغ ما تم جمعه من أوزان (نفايات طبية) نحو 360 طن تقريباً.

وفي إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية، ممثلة في إدارة الرقابة والرصد البيئي وبين شركه نهضه مصر للخدمات البيئية الحديثة تم تنفيذ 4 حملات توعوية وذلك خلال الفتره من 1 إلي 27 مايو بنطاق قطاع الإجبراهيميه كما تم توزيع عدد 20 صندوق قمامة بشارع أبو قير .

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مديرعام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها ، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.