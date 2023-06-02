وقالت بيكيلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة خلال زيارتها الى القاهرة- إن الرئيس السيسي يقوم بدور "رئيسي" على مستوى القارة لاسيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وأيضا إعادة الإعمار والتنمية خاصة في ضوء توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد والمخولة بتنفيذ رؤية 2063 .

وأضافت، أننا نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسي الفعالة والتي تجسدت فى مصر.. معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسى للجنة التوجيهية.

واستعرضت دور الوكالة الحيوي في تنفيذ اجندة التنمية "افريقيا 2063" .. مشيرة إلى أن أفريقيا لديها رؤى وخطط طموحة بحلول عام 2063 من أجل تحقيق الازدهار والسلام والاستقرار فى ربوع القارة وتعزيز قوتها الاقتصادية.. لافتة إلى وجود خطة تنفيذية لترجمة الخطط إلى أفعال، حيث إن دور الوكالة يتمثل فى دعم ومساعدة الدول الأفريقية على تطبيق رؤية 2063.

وأشارت إلى دور النيباد فى برامج بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية والتى تصب فى مواجهة التحديات التى تجابهها القارة الأفريقية.

ولفتت المديرة التنفيذية للوكالة الأفريقية للتنمية، إلى أولويات عمل وكالة النيباد - التى تمثل الذراع التنموى للاتحاد الأفريقى - خلال الفترة القادمة ومن بينها أهمية حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى من شأنها أن تسهم فى عملية الربط القارى وكذلك تنفيذ مبادرة "اينرجيز افريكا" المتعلقة بدعم دور المرأة والأسرة فى التنمية.

كما أكدت بيكيلي على أهمية دور هذه البرامج فى العمل على منع والوقاية من الأزمات قبل نشوبها.

وأوضحت المسئولة الأفريقية، أن النيباد تركز على الجانب الوقائى حيث تعمل على توعية الشباب ودمجهم فى عملية التحول الاقتصادى فى القارة لتفادى نشوب صراعات.

وأضافت، أنها شاركت خلال الزيارة الى القاهرة فى فعاليات ورشة عمل الاتحاد الأفريقى الثانية لمراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الافريقى ووكالة التنمية الافريقية والتى عقدت على مدار ثلاثة ايام.

