غلق شارع الهرم كليا أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد

كتبت مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور - المساحة).

وفى هذا الإطار، ستقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق (المساحة) "المرحلة الثانية"، مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول ما يقرب من 300 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور ومنع الاشغالات بمحيط الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبوالخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن قد تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين.



شارع الأهرام



شارع العشرين



شارع الهرم