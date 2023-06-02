اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "التعليم والموارد الأساسية"

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "التعليم والموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 12.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 10.5%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.4%، وقفز قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.5%، 7.4%، على التوالي، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.8%.
 
كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.3%، يليه قطاع البنوك بنسبة 3.5%، ثم قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، 0.9%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 671.7 مليار جنيه إلى 692.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215 مليار جنيه إلى 225.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

البورصة المصرية

قطاعات البورصة

التجارة والموزعون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة