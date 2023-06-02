صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "التعليم والموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 12.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 10.5%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.4%، وقفز قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.5%، 7.4%، على التوالي، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.8%.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.3%، يليه قطاع البنوك بنسبة 3.5%، ثم قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، 0.9%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 671.7 مليار جنيه إلى 692.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215 مليار جنيه إلى 225.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.