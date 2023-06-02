صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.59% رابحًا 21.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 368.8 مليون سهم محققة ما قيمته 811.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8570 صفقة لـ38 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.37%، أعقبه القطاع المالي بنسبة 1.13%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات، والصناعة بنسبة 0.58%، 0.06%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة تعليم القابضة بنسبة 4.37%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 6.43%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 113.1 مليون ورقة بقيمة 283.5 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.424% رابحًا 41.20 نقطة ليغلق عند مستوى 9406.08 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.599 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241 مليون سهم، بقيمة 1.12 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

وقفز 26 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 8.14%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شركة ابيكس للاستثمار" بنسبة 2.22%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 5.35%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 4.04%، ثم سهم "شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 231.8 مليون درهم.