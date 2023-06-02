اليوم السابع
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سحب عمال النظافة من شوارع الجيزة لحين انكسار الموجة الحارة حفاظا على سلامتهم

الجمعة، 02 يونيو 2023 02:47 م
سحب عمال النظافة من شوارع الجيزة لحين انكسار الموجة الحارة حفاظا على سلامتهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كل عمال النظافة من الشوارع اليوم الجمعة، خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

 

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث تصل درجات الحرارة الى 40 درجة مع زيادة نسب الرطوبة، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.


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