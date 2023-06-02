وقال أوليانوف -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الخميس- إن: "النقاط التي صاغها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس، هي خطوة في الاتجاه الصحيح نأمل أن يكون تنفيذها واقعيًا ويسهم في تعزيز الأمن النووي والطاقة النووية في محطة زابوروجيا".

وأشار إلى أن بلاده لا تتوقع أي ضغوط من الغرب على كييف في ضوء تنفيذ مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.. قائلا: "إذا تحدثنا عن الدول الغربية، لا يمكننا أن نتوقع أي ضغوط على كييف منها وخاصة بشكل علني".