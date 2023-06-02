خروج عربيتين من قطار بورسعيد الإسكندرية فى قرية النصر بالإسماعيلية.. صور

تعرضت عربيتين من القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية للخروج من على القضبان بالكيلو 14 التابعة لقرية النصر بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بلاغا مفاده خروج عربيتين من القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالكيلو 14 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

وفور إبلاغ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالحادث وجه القيادات التنفيذية ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب للتوجه إلى مكان البلاغ.

كما انتقلت إلى مكان البلاغ الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع.

كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ ولا توجد إصابات بشرية.

وقال مصدر مسؤل بسكك حديد الإسماعيلية بأنه جارى رفع العربيتين على القضبان، وإحضار قطار آخر لنقل الركاب واستكمال رحلتهم.

كما وجه اللواء شريف فهمي بشارة بضرورة توفير أتوبيسات للركاب لنقلهم من مكان البلاغ.