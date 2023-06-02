حملة توعية وتوزيع الأكياس صديقة البيئة على منافذ وبدالى التموين فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر إدارة الإعلام والتثقيف البيئى، التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر ، فى توزيع أكياس قماش، صديقة للبيئة للمواطنين، بمنافذ الشركة المصرية وبدالي التموين، بديلا للأكياس البلاستيكية، وللتوعية بأضرار البلاستيك، وذلك بمشاركة إدارة تنظيم الأسرة التابعة لمديرية الصحة.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر فى بيان لها، أن الحملات التى تقوم بها، جاءت ضمن الجهود التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجى وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 اسمه 2020، والمادة رقم 18 به والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضح بيان الإدارة العامة لشئون البيئة أن المحافظة تتبنى عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم بأضرار البلاستيك أحادى الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش أو الورق وجاءت ثمار هذه المبادرات من احد أصحاب مصانع المنسوجات الغير منسوجة حيث قام بالتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة البيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان.